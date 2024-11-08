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11:26, 8 ноября 2024Экономика

В Москве исчезнут дорогие апартаменты

Whitewill: на рынке Москвы не останется дорогих апартаментов к 2028 году
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ближайшие четыре года на первичном рынке Москвы не останется дорогих апартаментов. Исчезновение таких лотов связано с запретом столичных властей на строительство апартаментов, передают «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости Whitewill.

Сейчас в Москве продается 801 высокобюджетный апартамент. При этом за неполный 2024 год было куплено 199 объектов премиум-класса и 24 объекта делюкс-класса. «По нашим прогнозам, на первичном рынке апартаментов Москвы может не остаться доступных лотов к 2028 году. В то же время апартаменты, безусловно, будут представлены на вторичном рынке», — заявила топ-брокер агентства Екатерина Левина.

В годовом выражении продажи снизились на 26 и 14 процентов соответственно. Снижение связано с тем, что большинство покупателей предпочитают выбирать недвижимость для постоянного проживания в проектах с развитой внутренней инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что в России значительно упал спрос на жилищные кредиты при покупке строящегося жилья. Эксперты связывают снижение с отменой массовой льготной ипотеки.

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