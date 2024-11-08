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18:24, 8 ноября 2024Россия

В России подтвердили передачу Украине в 15 раз больше тел при обмене

Депутат Саралиев подтвердил, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Шамсаил Саралиев

Шамсаил Саралиев. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных. Об этом парламентарий сообщил РБК.

Депутат подтвердил, что Москва получила от Киева 37 тел военнослужащих, а Украина, в свою очередь — тела 563 бойцов. Из слов Саралиева следует, что при передаче украинская сторона получила в 15 раз больше тел.

Также сегодня состоялась встреча украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с коллегой из России Татьяной Москальковой.

Предметом обсуждения стало оказание помощи гражданским лицам, в том числе по взаимному посещению гражданами двух стран попавших в плен родственников. Кроме того, Москалькова и Лубинец передали письма пленных к родным и обменялись списками посещенных. Сколько всего российских пленных содержится на территории Украины, не уточняется.

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