В России подтвердили передачу Украине в 15 раз больше тел при обмене

Депутат Саралиев подтвердил, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных. Об этом парламентарий сообщил РБК.

Депутат подтвердил, что Москва получила от Киева 37 тел военнослужащих, а Украина, в свою очередь — тела 563 бойцов. Из слов Саралиева следует, что при передаче украинская сторона получила в 15 раз больше тел.

Также сегодня состоялась встреча украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с коллегой из России Татьяной Москальковой.

Предметом обсуждения стало оказание помощи гражданским лицам, в том числе по взаимному посещению гражданами двух стран попавших в плен родственников. Кроме того, Москалькова и Лубинец передали письма пленных к родным и обменялись списками посещенных. Сколько всего российских пленных содержится на территории Украины, не уточняется.