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17:47, 8 ноября 2024Россия

Российский и украинский омбудсмены встретились в Белоруссии

Российский омбудсмен Москалькова встретилась с украинским коллегой Лубинцом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась в Белоруссии с украинским коллегой, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и провела переговоры о взаимодействии двух стран. Об этом сообщается в Telegram-канале Москальковой.

По словам общественницы, предметом обсуждения стало оказание помощи гражданским лицам, в том числе по взаимному посещению гражданами двух стран попавших в плен родственников. Кроме того, Москалькова и Лубинец передали письма пленных к родным и обменялись списками посещенных.

Отдельно российский омбудсмен рассказала, что по запросу сына-россиянина с территории Украины удалось вывезти его 91-летнюю мать. «Ситуация осложнялась тем, что она не могла самостоятельно передвигаться», — рассказала Москалькова.

Ранее сегодня, 8 ноября, Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 37 на 563, то есть Москва передала Киеву в 15 раз больше погибших.

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