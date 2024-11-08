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20:36, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о приводящем к раку и тромбозу распространенном методе лечения

Врач Мясников: заместительная гормональная терапия повышает риск рака груди
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Laurynas Me / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил, что один распространенный метод лечения может приводить к раку. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что заместительная гормональная терапия, которая часто назначается женщинам при менопаузе для облегчения ее симптомов, может повышать риск рака груди, а также тромбоза. «Гормональная заместительная терапия даст вам хорошее самочувствие, хороший вид, профилактику многих заболеваний, но у этого есть риски», — подчеркнул доктор.

«Решайте сами. У вас 50 на 50, риски ваши. Могу только сказать процент рисков», — обратился Мясников к тем, кто задумывается о заместительной гормональной терапии. При этом доктор подчеркнул, что вероятность столкнуться с серьезными заболеваниями в действительности ниже, чем утверждалось ранее.

Ранее врачи Елена Малышева и Александр Пухов развеяли миф, что грудные импланты вызывают рак груди. Специалисты заявили, что, согласно исследованиям, связи между установкой силикона в молочную железу и развитием онкологического заболевания нет.

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