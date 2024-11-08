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21:23, 8 ноября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Зеленского в попытке «утилизировать» остатки населения Украины

Захарова: Зеленский готов на любые жертвы ради самосохранения
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sefa Karacan / Reuters

Атаки Украины по приграничным российским регионам свидетельствуют о террористической сущности режима украинского лидера Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что для президента Украины «использование методов террора стало обыденным явлением и нормой поведения». «Ради самосохранения он готов на любые жертвы — утилизировать остатки населения, торговать природными богатствами Украины, а если потребуется — пустить ее с молотка», — подчеркнула Захарова.

Ранее Зеленский назвал диванными экспертами всех представителей стран, которые призывают к прекращению огня на территории республики. Он заявил, что люди, которые общаются с президентом России Владимиром Путиным, но никогда не воевали с ним, склонны к аналитике «без глубокого понимания войны».

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