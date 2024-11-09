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21:46, 9 ноября 2024Россия

Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область пострадали 2 человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Два человека пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Устинка дрон-камикадзе ударил по припаркованному легковому автомобилю. В результате обстрела была ранена женщина, ее доставили в больницу.

Кроме того, под удар также попало село Цаповка. При атаке FPV-дрона на населенный пункт пострадал боец самообороны, он получил минно-взрывную травму. Также, по словам Гладкова, в селе Репяховка в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 ноября над территорией России сбили 50 беспилотников ВСУ. 28 из них перехватили над Брянской областью.

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