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03:56, 9 ноября 2024Мир

Израиль атаковал военные заводы в Сирии

SANA: ВВС Израиля атаковали военные заводы возле Алеппо, есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по нескольким объектам, расположенных к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя командования вооруженных сил Сирии.

Известно, что израильские военные атаковали объекты в сельской местности Алеппо и Идлиба в 00:45 (01:45 по Москве). «В результате получили ранения несколько военнослужащих, нанесен материальный урон», — отмечается в публикации.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также находится российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.

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