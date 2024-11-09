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12:24, 9 ноября 2024Бывший СССР

На севере Украины сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В ВСУ заявили о поражении объектов критической инфраструктуры на севере Украины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ivan Alvarado / Reuters

На севере Украины заявили о поражении объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела российскими войсками были уничтожены и повреждены частные и многоквартирные жилые дома, административные здания, учебные заведения и коммерческие помещения.

Также говорится, что пострадали легковые автомобили и объекты критической инфраструктуры. Однако данные о количестве, типе и местоположении последних не уточняются.

Ранее 9 ноября также сообщалось, что в городе Никополе Днепропетровской области на территории Украины оказался поврежден один из объектов инфраструктуры региона.

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