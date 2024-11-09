На севере Украины сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В ВСУ заявили о поражении объектов критической инфраструктуры на севере Украины

На севере Украины заявили о поражении объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела российскими войсками были уничтожены и повреждены частные и многоквартирные жилые дома, административные здания, учебные заведения и коммерческие помещения.

Также говорится, что пострадали легковые автомобили и объекты критической инфраструктуры. Однако данные о количестве, типе и местоположении последних не уточняются.

Ранее 9 ноября также сообщалось, что в городе Никополе Днепропетровской области на территории Украины оказался поврежден один из объектов инфраструктуры региона.