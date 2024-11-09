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19:20, 9 ноября 2024Из жизни

Названа самая красивая девушка Земли

Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» стала Джессика Лейн из Австралии
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Джессика Лейн

Джессика Лейн. Фото: Aaron Favila / AP

В филиппинском городе Параньяке завершилась церемония награждения участниц «Мисс Земля» — одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты. Церемония награждения транслировалась на YouTube.

В конкурсе принимали участие девушки из 76 стран, в том числе России и Белоруссии. В финале по традиции выбирают четырех победительниц — по одной на каждую стихию. Самым почетным титулом считается Мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Фаворитками конкурса с самого начала считались Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. Прогнозы оправдались: представительница США получила титул Мисс Вода, а исландка стала Мисс Воздух. Титул мисс Огонь получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей конкурса и обладательницей титула Мисс Земля стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии.

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Джессика Лейн — первая австралийка в истории конкурса красоты «Мисс Земля», которой удалось занять первое место. Она учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.

Ранее сообщалось, что россиянку Екатерину Романову включили в список восьми самых красивых участниц «Мисс Земля». Она также представляла Россию на международном конкурсе после победы в «Красе России» в 2023 году.

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