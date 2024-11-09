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17:22, 9 ноября 2024Культура

Путин поздравил Пахмутову с 95-летием

Путин в видеообращении поздравил композитора Пахмутову с 95-летием
Александра Качан (Редактор)
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова

Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием. Об этом сообщает ТАСС.

Видеообращение главы государства к композитору показали во время юбилейного концерта в честь дня рождения Пахмутовой в Большом театре. «Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!» — сказал Путин.

Ранее стало известно, что президент присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.

С момента начала карьеры Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большинство произведений были созданы в соавторстве с ее мужем, поэтом Николаем Добронравовым.

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