Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников МВД с Днем работника внутренних дел

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

В своем обращении российский лидер отметил мужество, веру в силу закона и справедливости сотрудников МВД. Он подчеркнул, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни.

Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач спецоперации.

День полиции в России — это профессиональный праздник, в который чествуют сотрудников МВД, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране. Согласно приказу Министерства внутренних дел, сотрудники полиции обязаны надевать парадную форму в праздничные дни, на официальные мероприятия, при получении государственных наград и при принятии присяги.