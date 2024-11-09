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00:16, 10 ноября 2024Россия

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников МВД с Днем работника внутренних дел
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

В своем обращении российский лидер отметил мужество, веру в силу закона и справедливости сотрудников МВД. Он подчеркнул, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни.

Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач спецоперации.

День полиции в России — это профессиональный праздник, в который чествуют сотрудников МВД, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране. Согласно приказу Министерства внутренних дел, сотрудники полиции обязаны надевать парадную форму в праздничные дни, на официальные мероприятия, при получении государственных наград и при принятии присяги.

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