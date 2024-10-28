День полиции в 2024 году: дата, история и традиции праздника

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или по-простому — День полиции, отмечается ежегодно 10 ноября. У этого праздника долгая и интересная история, такая она и у самой полиции. «Лента.ру» рассказывает, что за праздник — День полиции, откуда он появился, как его отмечают и что подарить полицейскому сегодня.

Что за праздник — День полиции

День полиции в России — это профессиональный праздник, в который чествуют сотрудников МВД, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране.

10 ноября каждый год отмечается День сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации

День выбрали неслучайно — именно 10 ноября в 1917 году было издано постановление НКВД «О рабочей милиции». С этого дня официально была создана и начала функционировать государственная советская милиция РСФСР — охрана правопорядка подчинялась местным избранным советам.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Несмотря на то что это важный для России праздник, он не является государственным выходным. Но в 2024 году в День полиции не придется работать — он выпадает на воскресенье.

История полиции в России

Система органов внутренних дел складывалась в России веками. Так, в XVI веке в Русском царстве появились так называемые «губные старосты» — эти люди фактически выполняли обязанности современных участковых полицейских. Их задачей была борьба с разбойниками и убийцами.

Однако сама система правоохранительных органов, схожая с той, что мы сейчас называем полицией, сформировалась только в начале XVIII века.

В XVII веке появились стрелецкие приборы — так назывались отряды, которые впоследствии были переименованы в стрелецкие приказы. В мирное время стрельцы фактически выполняли в городах функции полицейских, а также тушили пожары.

В 1718 году по указу Петра I был назначен первый генерал-полицмейстер Петербурга — фактически первый официальный полицейский. Позже аналогичные должности появились в 23 крупнейших городах империи.

Первым полицейским в истории стал Антон Девиер — бывший денщик Петра I

В 1774 году полицейские начали появляться не только в крупных городах, но и в селах. А в 1782 году был утвержден Всероссийский полицейский устав (он же Устав благочиния) — это был законодательный акт, который регулировал работу органов правопорядка.

В 1802 году император Александр I утвердил создание Министерства внутренних дел, которое существует и по сей день

В 1917 году появилось постановление о рабочей (или рабоче-крестьянской) милиции (от «царской» полиции пытались уйти даже в названии), а в 1918 году новое постановление уточнило порядок приема на работу и увольнения в запас милиционеров, а также установило, кто может ими стать.

Согласно документу, в милицию принимали людей старше 21 года, «вполне грамотных», признающих советскую власть и голосующих на выборах. При этом запрещалось брать на службу торговцев, наемных рабочих, служителей культов, душевнобольных и глухонемых, а также бывших членов Императорского дома и тех, кто жил на доход от сдачи жилплощади.

Милиция пережила множество реконструкций и реформ, включая изменения в названии и структуре. 1 марта 2011 года была проведена реформа органов внутренних дел, в ходе которой милиция была переименована в полицию — соответствующий указ подписал тогда президент России Дмитрий Медведев.

История Дня полиции в России

Предшественником Дня работника органов внутренних дел стал День советской милиции. Как и современный профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел, он отмечался 10 ноября.

26 сентября 1962 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День советской милиции

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Однако в перечень официальных государственных праздников это торжество вошло лишь спустя 18 лет — 1 октября 1980 года его включили в список, отмеченный в указе «О праздничных и памятных днях».

В 2011 году официальный праздник решили возродить в более современном формате и с новым названием, чтобы повысить престиж профессии борцов с преступностью и напомнить о важности их работы.

13 октября 2011 года указом президента День полиции стал именоваться Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Им он остается и сейчас

Традиции Дня полиции

Парадная форма на службу

Согласно приказу Министерства внутренних дел, сотрудники полиции обязаны надевать парадную форму в праздничные дни, на официальные мероприятия, при получении государственных наград и при принятии присяги. Поэтому в свой профессиональный праздник, если сотрудники встречают его не на посту, принято надевать особую форму.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В нее входят:

фуражка для мужчин и пилотка для женщин;

белая сорочка;

китель;

брюки для мужчин и юбка для женщин;

пояс золотого цвета (его надевают для строевой подготовки поверх кителя);

галстук с зажимом;

перчатки — белые тканевые для рядовых и белые кожаные для руководящего состава.

Награждения отличившихся сотрудников

В День полиции в разных регионах России проходят праздничные мероприятия, на которых полицейских поздравляют с профессиональным праздником, а лучшим — вручают награды.

Большой концерт на телевидении

Отличившихся полицейских и руководящий состав собирают в Государственном Кремлевском дворце на концерт — это традиция зародилась в начале нулевых. В День полиции перед представителями органов выступают звезды отечественной эстрады. Этот концерт традиционно транслируется на одном из федеральных каналов.

Возложение цветов

В этот день полицейские возлагают цветы к памятникам и мемориалам, установленным в память об их коллегах, отдавших жизнь в борьбе с преступностью.

Спортивные состязания

В некоторых отделениях полиции организуют соревнования, в которых борются за звание самого спортивного и активного отдела. Это не только позитивное мероприятие, дарящее массу эмоций участникам, но и отличный тимбилдинг.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Что подарить на День полиции

При выборе подарка для полицейского стоит ориентироваться на индивидуальные предпочтения человека, а если информации недостаточно, можно ограничиться чем-то не очень специфичным — например, презентом, который точно пригодится «на гражданке» или на службе. Желательно, чтобы подарок был функциональным.

Что подарить на День полиции: идеи