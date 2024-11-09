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21:05, 9 ноября 2024Спорт

Роднина заявила о дороговизне занятий фигурным катанием в США

Ирина Роднина заявила, что в США очень дорого заниматься фигурным катанием
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о дороговизне занятий фигурным катанием в США. Ее слова приводит Sport 24.

«В США очень дорого заниматься фигурным катанием. Надо платить за все: за лед, тренера, поездки, участие в соревнованиях и постановку программ», — отметила Роднина. Она добавила, что не знает, насколько фигурное катание сейчас доступно в России, так как давно не работала в этой сфере.

Также Роднина заявила о спаде интереса к фигурному катанию в России. По ее мнению, это связано с тем, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях.

Ранее Роднина оценила вероятность возвращения в фигурное катание Камилы Валиевой после дисквалификации. По словам трехкратной олимпийской чемпионки, шансы Валиевой оказаться на прежнем уровне очень малы. «В силу того, что изменились параметры тела, а после этого меняется и техника», — отметила Роднина.

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