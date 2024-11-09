Российские войска отразили две контратаки ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили две контратаки украинских военных за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. «Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Сухие Ялы и Великая Новоселка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, потери украинской стороны составили до 125 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили объекты энергетики, которые обеспечивали действия ВСУ.