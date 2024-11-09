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01:37, 9 ноября 2024Ценности

Сотрудницам Росгвардии заменили пилотки на шляпы

Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы. Соответствующее постановление появилось на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

«Шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового <...> цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового <...> цвета и кокардой», — говорится в постановлении.

Также, согласно документу, и мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке. Для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы.

Ранее Минобороны России предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. Изменения оборонное ведомство предложило внести в указ президента «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия». Проект указа предлагает возобновить выдачу пилоток для офицеров, мичманов и прапорщиков, которые перестали выдавать в 2022 году распоряжением «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время».

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