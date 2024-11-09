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09:26, 9 ноября 2024Спорт

Тренер российского баскетбольного клуба раскрыл секрет похудения на 90 килограммов

Тренер «Автодора» Рауд заявил, что психолог помог ему похудеть на 90 килограммов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер саратовского «Автодора» Эдуард Рауд раскрыл секрет похудения на 90 килограммов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, ему помогла работа с психологом. «Полностью изменил рацион питания. Очень помогла поддержка близких людей, потому что были по-настоящему сложные моменты. Выравнивание гормонов, блокиратор калорий. Чего только не было!» — рассказал Рауд.

Тренер отметил, что очень быстро скинул первые 30 килограммов. «На этом можно было остановиться, но дальше уже пошел кураж, спортивный интерес. У меня было пять тренировок в неделю. Тренажерный зал, двигательная активность», — добавил специалист.

Рауд вошел в тренерский штаб «Автодора» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне команда после 12 матчей занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ.

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