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12:46, 9 ноября 2024Мир

Турция заявила о важности опыта России в строительстве АЭС

Министр энергетики Турции: в строительстве АЭС не обойтись без опыта России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Li Zhenbei / XinHua / Globallookpress.com

Турция назвала Россию одной из стран, без опыта которой не обойтись в строительстве атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk в субботу, 9 ноября, передает РИА Новости.

Кроме РФ, странами, играющими важную роль в сфере атомной энергетики, Байрактар назвал Китай и Южную Корею.

Он также напомнил, что Россия уже участвует в строительстве АЭС «Аккую» на территории Турции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от участия РФ в строительстве АЭС «Синоп» в Турции выиграют обе стороны. Он отметил, что у двух стран уже имеется успешный пример сотрудничества в этой области — строительство АЭС «Аккую».

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