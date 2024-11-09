Турция заявила о важности опыта России в строительстве АЭС

Министр энергетики Турции: в строительстве АЭС не обойтись без опыта России

Турция назвала Россию одной из стран, без опыта которой не обойтись в строительстве атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk в субботу, 9 ноября, передает РИА Новости.

Кроме РФ, странами, играющими важную роль в сфере атомной энергетики, Байрактар назвал Китай и Южную Корею.

Он также напомнил, что Россия уже участвует в строительстве АЭС «Аккую» на территории Турции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от участия РФ в строительстве АЭС «Синоп» в Турции выиграют обе стороны. Он отметил, что у двух стран уже имеется успешный пример сотрудничества в этой области — строительство АЭС «Аккую».

