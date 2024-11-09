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03:49, 9 ноября 2024Мир

В Британии заявили о планах ЕС списать на Трампа неудачи на Украине

The Times: ЕС будет рад списать на Трампа все неудачи по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс рассказал, что, несмотря на боязнь многих европейских политиков из-за прихода Дональда Трампа к власти в США, уставший от конфликта на Украине ЕС будет рад списать на него все неудачи.

«Большинство европейских правительств, в том числе британское, ненавидят и боятся Дональда Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто не скажет об этом, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме», — заявил он, уточнив, что будущий американский президент сможет избавить их от ответственности за Украину.

По его словам, европейским странам наскучил Киев и они заинтересованы в возобновлении закупок нефти и газа у России.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года. Отмечает, что такой шаг будет сделан для улучшения отношений с будущим американским лидером.

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