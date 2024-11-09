В Раде настояли на прохождении девушками военной подготовки

Бобровская: украинки должны проходить военную подготовку наравне с мужчинами

Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что девушки должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По мнению депутата Рады, для мужчин и женщин должен быть один подход. «Женщины, так же как и парни, в возрасте 18-25 лет должны обязательно проходить либо базовую военную подготовку, либо идти на военную кафедру и становиться военнообязанными», — заявила Бобровская, говорится на сайте украинского «24-го канала».

Она отметила, что это необходимо, чтобы «женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений», если в стране начнется новый конфликт.

Ранее Рада поддержала законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.