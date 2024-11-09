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18:34, 9 ноября 2024Мир

В США россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за отмывание денег

В США россиянина Романа Стерлингова приговорили к 12 годам за отмывание денег
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rebekah Zemansky / Shutterstock / Fotodom  

В США гражданина России и Швеции Романа Стерлингова приговорили к 12,5 года тюремного заключения за отмывание денег. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Согласно судебным документам, с 2011 по 2021 год Стерлингов был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog. Сайт известен как сервис по отмыванию денег для преступников, пытающихся скрыть незаконные доходы от правоохранительных органов. На нем оказались обработаны транзакции с участием более 1,2 миллиона биткоинов, что на момент совершения указанных банковских операций составляло около 400 миллионов долларов.

Отмечается, что основная часть криптовалюты поступила с торговых площадок даркнета и была связана с наркотиками, компьютерными преступлениями и кражей личных данных.

В июне 2023 года в США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам.

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