Зеленский уволил глав Волынской и Закарпатской областей и назначил новых

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав двух областей Украины — Волынской и Закарпатской. Указы опубликованы на сайте Офиса украинского лидера.

«Уволить Погуляйко Юрия Михайловича с должности председателя Волынской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в одном из документов. Чиновник занимал этот пост с декабря 2019 года. Новым руководителем обладминистрации назначен Иван Рудницкий. Ранее он занимал должность начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области.

В Закарпатской области временно исполняющий обязанности главы администрации Мирослав Белецкий уволен и следующим указом назначен постоянным руководителем региона.

В сентябре Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД. За отставку министра иностранных дел страны проголосовали 240 парламентариев. Новым министром был назначен Андрей Сибига, на эту должность его рекомендовал Владимир Зеленский.

