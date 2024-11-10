Профессор Качановский: Зеленский не сможет удержаться у власти на Украине

Победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к тому, что Зеленский потеряет власть на Украине. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Х выступил профессор Оттавского университета и автор расследования о Майдане Иван Качановский.

«Существует значительная вероятность того, что украинские избиратели и элита откажутся от Зеленского после победы Трампа на выборах», — написал он.

Эксперт подчеркнул, что против Зеленского выступят как простые украинцы, так и люди из ближайшего круга украинского президента.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что исполнение требования Зеленского передать Киеву замороженные российские активы повлечет за собой ужасающий ответ. «Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!», — написал он.