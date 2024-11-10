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03:12, 10 ноября 2024Мир

Во Франции призвали остановить Зеленского после одного требования

Филиппо: требование Зеленского передать Киеву активы РФ повлечет ужасающий ответ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Исполнение требования президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву замороженные российские активы повлечет за собой ужасающий ответ. Об этом на своей странице в соцсети X предупредил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он [Зеленский] только что потребовал, чтобы Евросоюз выплатил ему 300 миллиардов замороженных российских активов! Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!», — написал он.

Филиппо также призвал остановить Зеленского и подчеркнул, что Парижу необходимо как можно скорее прекратить финансирование Киева и отказаться от участия в конфликте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу конфисковать и передать Киеву собственность украинского президента и его команды вместо замороженных активов РФ. Дипломат напомнила, что Зеленский «клянчил» у ЕС 300 миллиардов евро из активов России, отметив, что в европейском объединении знают, чем для них это закончится.

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