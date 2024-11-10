Для россиян предложили провести «лодочную амнистию»

Депутат Гаврилов предложил «лодочную амнистию» для владельцев эллингов

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил провести в России «лодочную амнистию» для владельцев эллингов — помещений для хранения и ремонта лодок или катеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий указал, что сейчас эта сфера слабо регулируется. «Кто-то по "дачной амнистии" пытается оформить как таунхаус-эллинг, кто-то через "гаражную амнистию", не сообщая год постройки. Иначе эллинг не оформить», — объяснил он.

Гаврилов считает, что власти должны дать возможность владельцам легализовать такую недвижимость на всей территории страны. При этом, отметил он, нужно следить, чтобы эллинги использовались по назначению, а не в качестве жилья для сдачи туристам.

7 ноября депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что дачную амнистию в России расширили на хозяйственные постройки — теперь под нее попадают сараи, бани и летние кухни. Чтобы зарегистрировать объект, потребуется подтверждение права на землю и технический план, подготовленный кадастровым инженером. При этом постройки должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года.