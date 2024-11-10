Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 10 ноября 2024Мир

Глава МИД Франции заявил о превращении Европы в «вассальный континент-музей»

Глава МИД Франции Барро: Европа рискует превратиться в стареющего вассала США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Isore / IMAGO / Global Look Press

Европа может превратиться в вассала США из-за проблем в промышленности и экономике. Об этом в интервью изданию Le Parisien заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, европейские страны полны решимости вместе вести диалог с Вашингтоном, однако разговор, по мнению министра, должен идти с позиции «геополитической силы, которой нет равных». Однако для этого Европе необходимо сначала решить проблемы в военной, торговой и промышленной сферах, считает Барро.

«Европейцы сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: повсеместное отсутствие безопасности и война на континенте, промышленный и технологический упадок и распад демократической модели. Наше поколение должно набраться мужества, чтобы изменить судьбу, которая угрожает Европе, — превращение в стареющий вассальный континент-музей», — сказал министр.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе. Она также назвала канцлера ФРГ Олафа Шольца «вассалом Америки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. О чем этот документ?

      В США рассказали о возможности Трампа обойти запрет Байдена на выход из НАТО

      Для россиян предложили провести «лодочную амнистию»

      Трамп опроверг сообщения о намерении пригласить экс-госсектаря в свою администрацию

      В Израиле рассказали о тактике Трампа в отношениях с Россией

      Россиян предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки

      Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки

      В России стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях

      Во Франции призвали остановить Зеленского после одного требования

      В Финляндии захотели увеличить военные расходы из-за «угрозы» от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше