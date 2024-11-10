Глава МИД Франции заявил о превращении Европы в «вассальный континент-музей»

Глава МИД Франции Барро: Европа рискует превратиться в стареющего вассала США

Европа может превратиться в вассала США из-за проблем в промышленности и экономике. Об этом в интервью изданию Le Parisien заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, европейские страны полны решимости вместе вести диалог с Вашингтоном, однако разговор, по мнению министра, должен идти с позиции «геополитической силы, которой нет равных». Однако для этого Европе необходимо сначала решить проблемы в военной, торговой и промышленной сферах, считает Барро.

«Европейцы сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: повсеместное отсутствие безопасности и война на континенте, промышленный и технологический упадок и распад демократической модели. Наше поколение должно набраться мужества, чтобы изменить судьбу, которая угрожает Европе, — превращение в стареющий вассальный континент-музей», — сказал министр.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе. Она также назвала канцлера ФРГ Олафа Шольца «вассалом Америки».