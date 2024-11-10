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10:32, 10 ноября 2024Путешествия

Губернатор Мурманской области оценил закрытие КПП Финляндией

Губернатор Мурманской области Чибис: закрытие КПП Финляндией было неадекватным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) Финляндией на границе с Россией осенью 2023 года было неадекватным решением властей страны. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает ТАСС.

«Финны действительно очень неадекватно себя повели, я помню, как они резко закрыли КПП в Карелии и Ленобласти», — заявил губернатор.

Чибис оценил реакцию властей Финляндии как «странную и непредсказуемую» из-за разрыва связей населенных пунктов российско-финского приграничья. Губернатор также указал на резкое увеличение потока беженцев из южных государств на территории Мурманской области. Он подчеркнул, что властям региона пришлось оперативно разбираться с ситуацией с беженцами.

Ранее в Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией. Как сообщается, правительство страны может в качестве эксперимента открыть один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией зимой.

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