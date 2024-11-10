«Не работает на Трампа и высказал собственное мнение». В США открестились от призыва к Киеву забыть про Крым

Reuters: призвавший Украину забыть о Крыме советник говорил не от имени Трампа

Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, призвавший Украину забыть о возвращении Крыма, высказал собственное мнение. Об этом сообщили в офисе Трампа.

Там пояснили, что Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. «Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — подчеркнул неназванный представитель республиканца.

Ланза заявил о потерянном для Киева полуострове

9 ноября Ланза в интервью «Би-би-си» заявил, что Киев не должен думать о возвращении полуострова. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам. «У нас есть новость для президента Зеленского: Крым потерян», — отметил советник Трампа. Он добавил, что будущая администрация избранного президента США сосредоточится именно на достижении мира, а не на том, чтобы обеспечить Киеву возможность контрнаступления.

Если главное для вас — вернуть Крым и задействовать для этого американских солдат, — то это уже без нас

Брайан Ланза старший советник Дональда Трампа

Кроме того, по словам Ланзы, в военных неудачах Украины виновны действующий президент США Джо Байден, а также европейские страны. Он объяснил, что союзники «не предоставили Киеву возможностей и оружия, позволяющего выиграть войну в самом начале, а также не смогли снять ограничения для победы Украины».

После этого советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал заявление Ланзы, заявив, что «это все слова в одну сторону». Он обвинил Москву в желании продолжать конфликт, тогда как Киев якобы выступает за мирное урегулирование.

В свою очередь, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко и вовсе счел высказывание советника Трампа действиями Москвы. «Россияне будут подбрасывать разное. Не паникуйте, впереди месяцы [подобных] "информационных волн"», — заявил он согражданам.

Команда Трампа задумалась о плане завершения конфликта на Украине

7 ноября сообщалось, что команда Трампа приступила к обсуждению плана по завершению украинского конфликта. По данным источника The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. При этом пока неизвестно, кто будет обеспечивать ее безопасность, однако один из собеседников газеты исключил задействование войск США или контингентов ООН и других финансируемых Штатами организаций. В свою очередь, Киев обязуется отказаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, но при этом продолжает получать от США оружие и помощь в обучении военных.

Москва выдвигает иные условия для начала мирных переговоров. Среди них — вывод украинских войск с границ Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, признание суверенитета РФ над указанными территориями и Крымом, снятие международных санкций, демилитаризация Украины и ее обязательство не вступать в НАТО.