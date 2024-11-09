В офисе Трампа отреклись от призвавшего Киев забыть о Крыме советника

Reuters: призвавший Киев забыть о Крыме советник Ланза не говорил от лица Трампа

Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, призвавший Киев забыть о возвращении Крыма, не говорил от лица администрации, сообщили в офисе Трампа. Об этом пишет Reuters.

«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — подчеркнул неназванный представитель республиканца.

Ранее Ланза рассказал, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам. Он добавил, что будущая администрация Трампа сосредоточится на достижении мира, а не на том, чтобы обеспечить Киеву возможность контрнаступления.

Тем временем советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что украинская сторона предлагала «полностью реалистичные» мирные инициативы, указав, что Москву необходимо «заставить услышать» о необходимости надежного мира.