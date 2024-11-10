Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 10 ноября 2024Мир

Почти 30 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги в США

NBC News: 27 млн жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Michelle Paggi, Ph.D. / Reuters

Почти 30 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за пламени. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что лесные пожары распространились сразу по нескольким штатам. Их возникновению способствуют сильные порывы ветра и повышенная влажность, а также обилие сухой растительности. «Целых 27 млн человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу», — говорится в статье.

Ранее ученые Аргоннской национальной лаборатории и Университета Висконсин-Мэдисон выяснили, что из-за глобального потепления увеличится риск разрушительных лесных пожаров значительно, а также будет продлен период пожароопасных условий. Кроме того, было показано, что к концу века период высокого риска возникновения опасных условий может увеличиться в среднем на 10 дней в году по всей континентальной части США из-за повышения температуры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России предостерегли Трампа от одной ошибки

      Профессор назвал условие отказа США от Украины

      В Судане отвели России ключевую роль в завершении конфликта в стране

      В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

      Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии

      Трамп назначил своих друзей главами комитета по инаугурации

      В Киеве раздался взрыв

      Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

      Немецкий политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

      В США раскрыли судьбу Обамы после победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше