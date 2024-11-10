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10:58, 10 ноября 2024Россия

Последствия падения летевшего на Москву БПЛА попали на видео

Водитель заснял на видео последствия падения летевшего на Москву БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Последствия падения в районе подмосковного Раменского летевшего на Москву беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали на видео. Видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Shot.

«Повреждён автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы», — сообщают авторы канала.

Как сообщается, водитель заснял на видео последствия падения летевшего на Москву БПЛА в деревне Становое под Раменским. Предварительно, в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома. Он добавил, что всего на подлете к Москве было сбито около 30 беспилотников.

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