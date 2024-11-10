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17:41, 10 ноября 2024Мир

Премьер Польши перенес хирургическую операцию

Премьер Польши Туск перенес операцию и пропустит День независимости страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и пропустит День независимости страны. Сообщение опубликовано на сайте правительства Польши.

«Премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру», — сообщил Правительственный информационный центр Польши.

Премьер Польши вернется к исполнению обязанностей 13 ноября, подробности перенесенной им процедуры не сообщаются. Таким образом, Туск пропустит празднования в честь Дня независимости Польши 11 ноября.

Ранее Туск анонсировал объявление сроков прекращения огня на Украине. По его словам, страны НАТО ожидают предложений избранного президента США Дональда Трампа со сроками прекращения огня в зоне боевых действий.

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