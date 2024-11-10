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00:30, 10 ноября 2024Россия

Путин рассказал об угрожающем России экстремизме

Путин заявил, что экстремизм в любом обличии угрожает России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Экстремизм в любом обличии угрожает России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. «Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — сказал он.

Ранее заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков отметил, что спецслужбы Украины и западные информационные центры вербуют мигрантов из стран Центральной Азии для диверсий на территории России. По его словам, соответствующие террористические угрозы в адрес России стали исходить от Украины и Запада после начала проведения специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что чаще всего пытаются завербовать молодых людей, которые восприимчивы к идеям национализма и неонацизма и «имеют низкие моральные качества».

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