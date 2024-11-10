Российские бойцы ликвидировали разведчика РДК

«РВ»: российские бойцы ликвидировали командира штурмовой группы и разведчика РДК

Российские военные ликвидировали командира штурмовой группы и разведчика «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что операция произошла во время бегства украинских бойцов с Волчанского агрегатного завода. Сначала российские военные ранили командира штурмовой группы Даниила «Крюгера». После того, как к нему приблизился разведчик Андрей «Крест» обоих ликвидировали точными сбросами, говорится в сообщении.

Ранее российские бойцы ликвидировали отряд РДК с паспортами РФ при штурме Очеретино северо-западнее Авдеевки. Операция произошла в Очеретинских садах в Ясиноватском районе.