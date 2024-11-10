Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 10 ноября 2024Бывший СССР

Российские бойцы ликвидировали разведчика РДК

«РВ»: российские бойцы ликвидировали командира штурмовой группы и разведчика РДК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные ликвидировали командира штурмовой группы и разведчика «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что операция произошла во время бегства украинских бойцов с Волчанского агрегатного завода. Сначала российские военные ранили командира штурмовой группы Даниила «Крюгера». После того, как к нему приблизился разведчик Андрей «Крест» обоих ликвидировали точными сбросами, говорится в сообщении.

Ранее российские бойцы ликвидировали отряд РДК с паспортами РФ при штурме Очеретино северо-западнее Авдеевки. Операция произошла в Очеретинских садах в Ясиноватском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России предостерегли Трампа от одной ошибки

      Российские бойцы ликвидировали разведчика РДК

      В UFC отговорили восходящую звезду из России от боя в ноябре

      Орбан предупредил о последствиях отказа США от помощи Украине

      Глава французской разведки обсудил в Киеве ВС России и КНДР

      Путин рассказал об угрожающем России экстремизме

      Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

      Президент Южной Кореи пригрозил КНДР

      Украинцы начали вывозить дочерей из страны на фоне слухов о мобилизации женщин

      В Ираке понизят возраст согласия для девочек до девяти лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше