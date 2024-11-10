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07:49, 10 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре

Разведчик Чукча: ВС РФ контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные полностью взяли под контроль бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре, заявил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

По его словам, несмотря на атаки российских бойцов, противник, закрепившийся в городской застройке и окопавшийся в частном секторе, оказывает отчаянное сопротивление.

Разведчик добавил, что десантники 98-й дивизии ВДВ все ближе подходят к центральному микрорайону города. Чукча утверждает, что именно они ведут наиболее интенсивные бои в микрорайоне Октябрьский. Российский военный отметил, что несмотря сложные условия городских боев, бойцы ВДВ владеют инициативой, каждый день освобождая дома и улицы Часова Яра.

Ранее Чукча рассказал, что около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы сражаются в составе Иностранного легиона на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре.

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