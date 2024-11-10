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16:37, 10 ноября 2024Силовые структуры

Следователи заинтересовались глумившимися над жертвами теракта в «Крокусе» блогершами

СК начал проверку после видео в соцсетях об оправдании теракта в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красногорске следователи проводят проверку после видео в соцсетях, содержащего публичное оправдание теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

В настоящее время устанавливаются личности участников видеосъемки.

На записи группа девушек на руинах концертного зала шутит, что приехали в «Крокус сити холл» устраивать теракт, пишет «КП». Подростки шутят и говорят «классно» и «мило». Глумление над трагедией возмутило пользователей соцсетей.

СК признал потерпевшими после теракта в «Крокус Сити Холле» более 1,7 тысячи человек.

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