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16:09, 10 ноября 2024Россия

Тело мужчины извлекли из-под завалов после удара беспилотника ВСУ по жилому дому

Тело мужчины извлекли из-под завалов жилого дома в Шебекино после удара БПЛА ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Из-под завалов жилого дома в Шебекино извлекли тело мужчины после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), его не удалось спасти. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«До последнего все надеялись на лучшее…Оперативные службы и бойцы самообороны пытались сделать все, чтобы спасти человека из атакованного беспилотниками жилого дома в Шебекино. Но чуда не произошло, и из-под завалов здания извлекли тело мужчины», — рассказал губернатор.

Гладков выразил соболезнования от себя лично и от имени всех жителей Белгородской земли всем родным и близким мужчины. Он добавил, что все жители многоквартирного дома уже отселены, четверо из них направлены в пункт временного размещения, а остальные приняли решение уехать к родственникам. Кроме того, одну женщину, которой потребовался особый уход после атаки, доставили в Большетроицкую районную больницу.

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