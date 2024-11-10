Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки

ТАСС: топ-менеджера РЖД Юрия Каменева обвинили в получении особо крупной взятки

Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как следует из материалов дела, решением суда он арестован. Он пробудет в СИЗО до 9 декабря.

Отмечается, что Каменев свою вину не признал. В квартирах топ-менеджера РЖД проведены обыски.

Ранее в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года замглавы Красноярской железной дороги получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде кровельного материала для его дома на сумму более одного миллиона рублей. За это он обеспечил прием строительно-монтажных работ на перегоне «Лукашевич — Кой», выполненный этими фирмами, и привлечение их к работам на других объектах.