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03:27, 10 ноября 2024Силовые структуры

Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки

ТАСС: топ-менеджера РЖД Юрия Каменева обвинили в получении особо крупной взятки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как следует из материалов дела, решением суда он арестован. Он пробудет в СИЗО до 9 декабря.

Отмечается, что Каменев свою вину не признал. В квартирах топ-менеджера РЖД проведены обыски.

Ранее в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года замглавы Красноярской железной дороги получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде кровельного материала для его дома на сумму более одного миллиона рублей. За это он обеспечил прием строительно-монтажных работ на перегоне «Лукашевич — Кой», выполненный этими фирмами, и привлечение их к работам на других объектах.

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