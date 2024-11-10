В Госдуме предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам МВД

В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД после выхода на пенсию

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили бесплатно давать квартиры вышедшим на пенсию сотрудникам МВД. Об этом «Известиям» рассказал глава партии Леонид Слуцкий.

По его словам, на сегодняшний день около 87 тысяч сотрудников не могут использовать существующую льготу на единовременную выплату для приобретения жилья. Слуцкий подчеркнул, что обеспечение жильем является одним из важнейших стимулов в данной работе и предложил гарантированно раздавать квартиры с 2027 года, а до него обеспечить жильем остальных полицейских.

«Мы предлагаем системное поэтапное решение этой проблемы. Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот», — сказал глава ЛДПР.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отсоветовал россиянам брать кредиты на жилье. Он отметил, что в 2025 году россиянам лучше воздержаться от покупки жилья в ипотеку, если речь не идет о льготных программах.