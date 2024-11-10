В Госдуме предложили запретить выкладывать видео летящих беспилотников

Депутат Госдумы Буцкая предложила запретить выкладывать видео беспилотников

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила на законодательном уровне запретить выкладывать в социальные сети видео летящих беспилотников. Парламентарий объяснила необходимость подобных мер в своем Telegram-канале.

«На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле», — заявила депутат.

Парламентарий обосновала необходимость запретительных мер тем, что подобные видео помогают получать Вооруженным силам Украины данные объективного контроля поражения целей.

Ранее более 30 украинских беспилотников было сбито на подлете к Москве. Некоторые из дронов были сбиты в небе над Шереметьево, в аэропорту были введены ограничения на полеты.