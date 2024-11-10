В США запустили круиз для желающих пережить срок Трампа

В США запустили кругосветный круиз для желающих пережить срок Трампа

В США запустили кругосветный круиз на четыре года для желающих пережить президентский срок избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider.

Как сообщается, тур Skip Forward («Промотай вперед» — прим. «Ленты.ру») включает посещение 140 стран на всех семи континентах на лайнере Villa Vie Odyssey. Желающие могут приобрести пакет «Промежуточные выборы» с возвращением в США по итогам промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года, а также билеты на один и три года.

Стоимость одноместной каюты с опцией «все включено» на четыре года начинается от 255,9 тысячи долларов (25 миллионов рублей), двухместный номер стоит 319 тысяч долларов (32 миллиона рублей). Пассажирам будут предложены помещения для фитнеса и спа-процедур, а также алкогольные напитки в ходе обеда и ужина.

Ранее в США испугались появления «маргинальных персонажей» в администрации Трампа. Как заявил автор журнала Foreign Affairs, Трамп может назначить на должности в сфере национальной безопасности людей, чьи проблемы с законом обычно не позволяют им служить в сфере нацбезопасности.