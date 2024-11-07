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06:16, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

В США испугались появления «маргинальных персонажей» в администрации Трампа

FA: в администрации Трампа могут появиться «некоторые маргинальные персонажи»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначить на руководящие посты в своей администрации «некоторых маргинальных персонажей», опасается профессор политологии из Дьюкского университета в Северной Каролине Питер Фивер. В статье для американского журнала Foreign Affairs (FA) эксперт напомнил, что Трамп во время предвыборной гонки высказывался о планах назначить экс-игрока Национальной футбольной лиги Гершела Уолкера ответственным за новую систему противоракетной обороны.

Республиканец может назначить на должности в сфере национальной безопасности таких людей, как генерал в отставке Майкл Флинн или Стив Бэннон, чьи проблемы с законом обычно не позволяют им служить в сфере нацбезопасности, обеспокоился Фивер.

Отмечается, что Флинн был советником по нацбезопасности Трампа, который признался во лжи ФБР в рамках расследования вмешательства России в выборы 2016 года. Бэннон — политический стратег и давний союзник республиканца, который в октябре этого года отбыл срок по обвинению в неуважении к Конгрессу.

Ранее директор по коммуникациям штаба Трампа Стивен Чанг рассказал, что он ожидает встречи с действующим главой государства Джо Байденом в Белом доме.

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