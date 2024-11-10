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02:16, 10 ноября 2024Мир

В Судане отвели России ключевую роль в завершении конфликта в стране

Аль-Хадж: РФ может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта в Судане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Судане из-за имеющегося у нее влияния в Африке. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел африканской страны Хусейн Аль-Хадж.

Он подчеркнул, что завершение конфликта необходимо для обеспечения безопасности соседних государств и Африки в целом. Собеседник агентства отметил, что поспособствовать этому может Россия, у которой есть значительное влияние на континенте.

«В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки», — рассказал он. Аль-Хадж указал, что Москва могла бы объяснить этим государствам, насколько важны суверенность и нерушимость границ Судана.

В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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