Президент Южной Кореи пригрозил КНДР

Юн Сок Ель: альянс Южной Кореи и США ответит КНДР в случае попытки ядерной атаки

Альянс Южной Кореи и США немедленно нанесет удар, в случае если КНДР попытается осуществить ядерную атаку, предупредил президент Республики Корея Юн Сок Ель. В интервью американскому журналу Newsweek он выразил обеспокоенность по поводу угроз со стороны Пхеньяна.

«Я считаю, что с их стороны было бы неразумно решиться на ядерную атаку против Республики Корея», — отметил Юн Сок Ель. Он добавил, что Сеул обладает передовыми возможностями для защиты и нападения в случае потенциальных ядерных атак со стороны КНДР.

Ранее Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР. Подчеркивается, учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула ответить на любую провокацию Пхеньяна.

До этого в Госдепартаменте США выразили мнение, что ракетные пуски КНДР угрожают не только стабильности в регионе, но и во всем мире. В Госдепе уточнили, что американская сторона продолжает «тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в том, как лучше всего сдерживать агрессию КНДР».