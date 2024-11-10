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00:15, 10 ноября 2024Мир

Президент Южной Кореи пригрозил КНДР

Юн Сок Ель: альянс Южной Кореи и США ответит КНДР в случае попытки ядерной атаки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / File Photo / Reuters

Альянс Южной Кореи и США немедленно нанесет удар, в случае если КНДР попытается осуществить ядерную атаку, предупредил президент Республики Корея Юн Сок Ель. В интервью американскому журналу Newsweek он выразил обеспокоенность по поводу угроз со стороны Пхеньяна.

«Я считаю, что с их стороны было бы неразумно решиться на ядерную атаку против Республики Корея», — отметил Юн Сок Ель. Он добавил, что Сеул обладает передовыми возможностями для защиты и нападения в случае потенциальных ядерных атак со стороны КНДР.

Ранее Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР. Подчеркивается, учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула ответить на любую провокацию Пхеньяна.

До этого в Госдепартаменте США выразили мнение, что ракетные пуски КНДР угрожают не только стабильности в регионе, но и во всем мире. В Госдепе уточнили, что американская сторона продолжает «тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в том, как лучше всего сдерживать агрессию КНДР».

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