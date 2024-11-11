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16:41, 11 ноября 2024Культура

Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

Актер Цапник рассказал о работе поваром на швейной фабрике для глухонемых
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный российский актер Ян Цапник стал гостем шоу «ОК на связи!», где рассказал о своей звездной семье и приходе к профессии. Звезда фильма «Бригада» отметил, что дочь пошла по его стопам и тоже решила стать актрисой, закончив «Щуку». Интервью доступно в «Одноклассниках».

По его мнению, дочь была обречена на то, чтобы стать актрисой. «Просто вот заклинило, и пошла поступать», — поделился Цапник, отметив, что, несмотря на именитых родственников, сам он не сразу пришел в кино.

Артист пояснил, что его отец Юрий Цапкин, будучи актером, хотел, чтобы сын был спортсменом. А его мать, которая была спортсменской, сулила ребенку будущее артиста. Из-за этого в юношеском возрасте Цапкин-младший не сразу смог определиться с будущей профессией.

«Был даже поваром-кондитером третьего разряда на швейной фабрике для глухонемых, вот такая столовка была специальная. Поварешкой был даже. Я даже помню, мне попалось что в билете — это классификация вторых мясных блюд в питании, потом азу по-татарски и приготовить надо было кисель молочный», — рассказал актер.

Ранее российский актер Макар Запорожский, снимавшийся в голливудском фильме «Красный воробей», рассказал о работе с актрисой Дженнифер Лоуренс.

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