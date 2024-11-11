Сенатор Хагерти: принятые Байденом санкции позволяют РФ продавать энергоносители

Санкции, решение о которых принимала уходящая администрация президента США Джо Байдена, позволили России продавать энергоносители на мировом рынке. На такое позитивное влияние ограничений посетовал сенатор-республиканец Билл Хагерти в эфире телеканала CBS.

«Все усложнилось, потому что Америка не стоит на позиции силы. Причина в том, что Россия в полной мере обеспечена финансированием благодаря политике (президента США Джо Байдена — прим. «Ленты.ру»)», — заявил политик.

По словам Хагерти, введенные администрацией Байдена санкции в то же время призваны сусидировать Китайскую Народную Республику (КНР), чтобы она могла вновь составить конкуренцию США, «причем несправедливо, имея преимущество в стоимости энергоносителей».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков рассказал, что США сделали для себя исключения из антироссийских санкций ради энергетики. Это делается для того, чтобы Соединенные Штаты не пострадали от собственных ограничений.