Актриса Хилькевич показала фигуру в коротком топе спустя два месяца после родов

Российская актриса Анна Хилькевич показала фигуру спустя два месяца после родов. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Telegram-канале.

37-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в черных велосипедках и укороченном топе. Звезда продемонстрировала округленный живот крупным планом. «Это я из спортзала. Как будто бы нет живота, но на самом деле он есть», — посетовала артистка.

При этом знаменитость собрала волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала ожерелье с розовыми камнями и крестиком.

В сентябре Хилькевич снялась с оголенным животом после родов со словами «страшно показывать». Знаменитость опубликовала кадры, на которых позировала в пижамных штанах, свободной рубашке и белом топе без подклада.