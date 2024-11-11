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18:45, 11 ноября 2024Ценности

Анна Хилькевич показала фигуру спустя два месяца после родов

Актриса Хилькевич показала фигуру в коротком топе спустя два месяца после родов
Екатерина Ештокина
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская актриса Анна Хилькевич показала фигуру спустя два месяца после родов. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Telegram-канале.

37-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в черных велосипедках и укороченном топе. Звезда продемонстрировала округленный живот крупным планом. «Это я из спортзала. Как будто бы нет живота, но на самом деле он есть», — посетовала артистка.

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При этом знаменитость собрала волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала ожерелье с розовыми камнями и крестиком.

В сентябре Хилькевич снялась с оголенным животом после родов со словами «страшно показывать». Знаменитость опубликовала кадры, на которых позировала в пижамных штанах, свободной рубашке и белом топе без подклада.

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