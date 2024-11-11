Ариана Гранде снялась в откровенном образе для журнала

Певица Ариана Гранде снялась в черном топе-бондо для журнала The New York Times

Американская певица и актриса Ариана Гранде снялась в откровенном образе для журнала The New York Times. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

На размещенных фото 31-летняя исполнительница предстала в черной расклешенной юбке миди, декорированной цветами. Помимо этого, звезда надела топ-бондо, оголяющий ее плечи и талию. В качестве обуви артистке подобрали классические туфли-лодочки в тон наряду.

Кроме того, стилисты собрали волосы Гранде в пучок, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах и с графическими стрелками.

Ранее в ноябре Ариана Гранде вышла в свет в бриллиантовых украшениях весом 100 карат. Исполнительница пришла на премьеру фильма «Злая» в Сиднее в нежно-розовом пышном платье бренда Vivienne Westwood.