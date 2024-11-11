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09:44, 11 ноября 2024Ценности

Белла Хадид снялась в бикини на отдыхе

Модель Белла Хадид снялась в черном бикини на отдыхе в Дубае
Екатерина Ештокина

Фото: @bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенных нарядах на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из размещенных кадров 28-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном бикини, состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и плавках с высокой посадкой. При этом звезда продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса.

На других фото манекенщица также примерила купальник с принтом в клетку, распустила волосы и держит в руках фотоаппарат.

Ранее в ноябре Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши». Супермодель посетила вечеринку ювелирного дома Chopard в Дубае с новой прической.

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