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13:46, 11 ноября 2024Россия

Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

Министр обороны России Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Днепр». Об этом оборонное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Глава Минобороны провел совещание в пункте управления группировки — об обстановке в зоне боевых действий ему доложило командование. Оно также отчиталось об обеспечении войск в зоне СВО и о характере боевых действий противника.

«На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки войск, а также вручил отличившимся военнослужащим боевые награды.

1 октября Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». 11 сентября министр провел инспекцию группировки войск «Запад».

ЖЗЛ
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