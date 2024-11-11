El Pais: численность ВСУ в Курской области превосходит количество в Донбассе

Численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превосходит количество войск в Донбассе. Об этом пишет El Pais со ссылкой на украинских военных.

«Солдаты, опрошенные в конце октября в этом районе, уверяют, что если им что-то и нужно, так это больше оружия. Численность их войск явно превосходит их бригады, отступающие на юге Донбасса», — пишет издание.

Находящиеся в Курской области бойцы ВСУ оценили численность своей группировки, а также сравнили периодичность ротаций с подразделениями в Донбассе. Как отмечается, украинские подразделения в Курской области ротируются раз в десять дней, в то время как находящиеся под Курахово — раз в 25 дней. При этом в начале операции под Суджей ротации проводились раз в три дня.

Ранее боец ВСУ пожаловался на проблемы со снабжением боеприпасами в Курской области. По словам военнослужащего, проблема заключается в неисправности части боеприпасов.